Aichacher Museumsnacht mit Lichtkunst, Feuershow, Musik und seltenen Einblicken

Die Aichacher Museumsnacht, die am Samstag, 11. Oktober, stattfindet, ist ein Highlight für Groß und Klein: Von 18 bis 23 Uhr können Besucherinnen und Besucher laut Mitteilung der Stadt Aichach spannende Ausstellungen besuchen, bei der Nachtwächterführung oder der Stadthexen-Feuershow die Innenstadt neu erleben, sich am Lagerfeuer wärmen und Musikanten lauschen. Wie immer werden die einzelnen Stationen durch auffällige Beleuchtung zu besonderen Hinguckern. Der Eintritt ist frei.

Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt Die Ausstellung „FarbZeitRaum“ der Regensburger Künstlerin Maria Maier ist geöffnet.

Stadtmuseum Das Museum beleuchtet die Kunst- und Kulturgeschichte der alten Herzogstadt Aichach. Die Sonderausstellung zeigt zum 150-jährigen Bahnjubiläum Fotos vom Aichacher Bahnhof und der Paartalbahn. Für Kinder gibt es von 18 bis 21 Uhr ein Bastelprogramm.

FeuerHaus Die Ausstellung „Aichach – Wiege der Wittelsbacher“ ist geöffnet. Im Kursraum wird eine Privatsammlung realsozialistischer Heimcomputer-Modelle aus der DDR aufgebaut. Die Hilly’s Swing Band bietet musikalische Unterhaltung.

Museumsnacht in Aichach: Historische Bilder des Stadtfestes im Rathaus

Rathaus Die Ausstellung zeigt zum 50. Jubiläum des Stadtfestes viele historische Zeitungsausschnitte, Bilder und Dokumente aus den Anfangs­zeiten und den letzten Jahrzehnten der Veranstaltung.

Wittelsbacher Museum Das Untere Stadttor beherbergt auf vier Stockwerken eine archäologische Ausstellung. Schwerpunkte bilden Original-Fundstücke aus dem Grubet und vom Burgplatz in Oberwittelsbach, wo die Stammburg der Wittelsbacher stand.

Die schönsten Bilder von der Aichacher Museumsnacht Icon Galerie 103 Bilder Bei der Museumsnacht in Aichach ist an 15 Stationen viel geboten. Viele nutzen das Angebot mit seiner besonderen Atmosphäre. Wir zeigen die schönsten Bilder.

Haus der Senioren Die Gruppe „Malen“ lädt zu einer Ausstellung ein, außerdem stellt sich die Tanzgruppe vor und es gibt musikalische Einlagen der Oldies und der Sing-Mit-Gruppe.

Köglturm Die Künstlergruppe AIC Creativ zeigt aktuelle Arbeiten. Für Live-Musik sorgt Georg Niedermeier.

SanDepot Der Kunstverein Aichach zeigt Werke von hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Deutschland anlässlich des Kunstpreises. Das Aichacher Volkstheater präsentiert die launi­ge Persiflage „Hamlet in 30 Minuten“. Beginn jeweils 19 und 20 Uhr.

Vernissage im Familienstützpunkt der Caritas: Ein Zeichen für Vielfalt und Teilhabe

Familienstützpunkt der Caritas Die Ausstellung „Wir für Aichach“ setzt ein Zeichen für Vielfalt, Teilhabe und gesellschaftlichen Zu­sammenhalt. lm Rahmen der Muse­umsnacht lädt der Familienstützpunkt zur Vernissage ein.

Sisi-Schloss Die aktuelle Sonderausstellung ,,Kaiserin Elisabeth und die Tierwelt“ beleuchtet die tierbegeisterte und naturverbundene Seite der Kaiserin Sisi, die passionierte Reiterin und Hundezüchterin war. Die Musikschule Aichach sorgt für kurzweilige musikalische Einlagen.

Oberwittelsbach Am Burgplatz und der renovierten Burgkirche gibt es um 18.30 Uhr, 20 Uhr und 21.30 Uhr Führungen. Auf der Hofstelle Regau lassen sich Landmaschinen und bäuerliches Gerät aus mehreren Generationen bestaunen.

Icon vergrößern Stimmungsvoll beleuchtet: Das Labyrinth am Griesbacherl wird in der Museumsnacht in ein Lichtmeer getaucht. Foto: Erich Echter (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Stimmungsvoll beleuchtet: Das Labyrinth am Griesbacherl wird in der Museumsnacht in ein Lichtmeer getaucht. Foto: Erich Echter (Archiv)

Feuerwehrmuseum Bei einem Rundgang ist die Geschichte des Löschwesens in Aichach zu sehen. Kinder dürfen Schlüsselanhänger bemalen. Bläser der Musikschule geben auch hier den Ton an.

Labyrinth am Griesbacherl Gestaltet vom international gefragten Labyrinth-Künstler Gernot Candolini, betreut von der Hospizgruppe St. Afra. Zur Museumsnacht wird es in ein Lichtermeer getaucht.

JVA Vollzugsmuseum Im Museum in der Theodor-Heuss-Straße 42 gibt es einen Einblick in die über einhundertjährige Geschichte der Frauenhaftanstalt und zeigt das Umfeld der Inhaftierten früher und heute.

Kreisheimatbücherei Kreisheimatbücherei und Medienzentrale des Landkreises laden zum Entdecken des Bücher- und Film­schatzes im historischen Kreuzgratgewölbe ein, umrahmt von der städtischen Musikschule.

Besucherinnen und Besucher können sich zu den Kirchturmführungen anmelden

Stadtpfarrkirche Hier finden viermal am Abend Kirchturmführungen statt (19.15, 19.45, 20.15, 21.45 Uhr – ab 17.45 Uhr Anmeldung zu den Führungen im Pfarrgarten). Um 22.20 Uhr Nachtgedanken mit Musik.

Spitalkirche Konzert der Aichacher Zupfschwestern um 18 Uhr und Auftritt des Blumenthaler Chores um 19.30 und 21.30 Uhr unter dem Motto „Trödelmarkt der Träume“.

Evangelische Paul-Gerhard-Kirche 17 Uhr Benefiz-Konzert mit Chor und Kammerorchester des Europäi­schen Patentamts. Spenden zugunsten der Kirchengemein­de und dem St Afra Hospiz Aichach.

Shuttlebus Ein kostenloser Shuttlebus bringt die Besucher laut Stadt von Station zu Station. Die Busse fahren von 18 Uhr bis 23.30 Uhr circa alle 35 Minuten. (AZ)

Führungen Erlebnis-Stadtführungen : 18 Uhr Familien-Führung mit dem Nachtwächter, 19 Uhr Erwachsenen-Führung mit dem Nachtwächter, Treffpunkt jeweils am Schlossplatz unter der Eiche. Magische Geschichte(n) mit der Stadthexe: 18 und 19.30 Uhr: Mit Feuer, Anekdoten und Zauberei in alte Aichacher Zeiten reisen. Ort: Eichenhain am Tandlmarkt



Stadtmuseum: 18.30, 19.45, 21, 22 Uhr Wittelsbacher Museum: 18.30, 19.45, 21, 22 Uhr FeuerHaus: 18.30, 19.45, 21, 22 Uhr