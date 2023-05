Polizei ermittelt wegen "rechter" Schmierereien

In Alsmoos und Gebersdorf sind übers Wochenende Schmierereien aufgetaucht. Sie haben einen rechtspolitischen Hintergrund. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.

Schmierereien mit rechtspolitischem Inhalt haben Unbekannte übers Wochenende in den Petersdorfer Ortsteilen Alsmoos und Gebersdorf hinterlassen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Angebracht wurden die Schmierereien zwischen Freitag und Sonntag, 12. und 14. Mai. Sie tauchten in der Amselstraße in Alsmoos und in der Sonnenstraße in Gebersdorf auf. Betroffen waren ein Kleidercontainer und ein Stromverteilerkasten.

Die Aichacher Polizei ist überzeugt: "Aufgrund der schriftlichen Ausgestaltung kann hier von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden." Zeugen können sich unter 08251-8989-0 melden. (AZ)