Begleiterin im „letzten Zuhause“: Diese Altenpflegerin blickt dem Tod gelassen entgegen

Als Yvonne Demeter zum ersten Mal mit ihrem Medizinköfferchen zur Patientenvisite kam, war sie gerade noch im Kindergarten. Medizinisches Know-how hatte sie da natürlich noch nicht, kümmern wollte sie sich trotzdem: Ihr „Patient“ war der krebskranke Opa, der zu Hause von einem Arzt – und von ihr – versorgt werden musste. „Der Arzt sagte damals zu meinem Opa: ‚Ihre Enkelin wird das später einmal beruflich machen‘“, sagt Demeter. Lange, nachdem sie durch ihren Großvater zum ersten Mal dem Tod begegnete, schlug die heute 49-Jährige diesen Weg tatsächlich ein – und hat dabei viel über das Leben und Sterben gelernt.
Aichach-Friedberg
