Altkleidercontainer in Aichach-Friedberg: Zukunft und Herausforderungen der Textilsammlung

Landkreis Aichach-Friedberg

Altkleider-Sammlung in der Krise: Wie geht es mit den Containern im Kreis Aichach-Friedberg weiter?

Die Zeiten als das Sammeln von Alttextilien lukrativ war, sind vorbei. Was für Probleme die Entsorger haben und was das für die Container im Landkreis bedeutet.
Von Alice Lauria
    • |
    • |
    • |
    Wie hier, beim Kreisverkehr am Aichacher E-Center, stehen im Landkreis an mehreren Standorten zahlreiche Altkleidercontainer. Die meisten tragen das Logo der Aktion Hoffnung, manche werden vom Bayerischen Roten Kreuz gestellt.
    Wie hier, beim Kreisverkehr am Aichacher E-Center, stehen im Landkreis an mehreren Standorten zahlreiche Altkleidercontainer. Die meisten tragen das Logo der Aktion Hoffnung, manche werden vom Bayerischen Roten Kreuz gestellt. Foto: Alice Lauria

    Der Markt für Altkleider steckt in der Krise. Gewerbliche Träger ziehen sich zurück wie Texaid in Augsburg. In Mindelheim im Unterallgäu hat das Bayerische Rote Kreuz (BRK) bereits seine Container abgezogen, im Ostallgäu denkt es darüber nach. Auch in Nürnberg soll zumindest ein Teil abgebaut werden. Wie ist die Situation im Wittelsbacher Land? Besteht auch hier die Gefahr, dass Container langfristig verschwinden?

