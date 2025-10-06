Landkreis Aichach-Friedberg Altkleider-Sammlung in der Krise: Wie geht es mit den Containern im Kreis Aichach-Friedberg weiter?

Die Zeiten als das Sammeln von Alttextilien lukrativ war, sind vorbei. Was für Probleme die Entsorger haben und was das für die Container im Landkreis bedeutet.