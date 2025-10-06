Altkleider-Sammlung in der Krise: Wie geht es mit den Containern im Kreis Aichach-Friedberg weiter?

Der Markt für Altkleider steckt in der Krise. Gewerbliche Träger ziehen sich zurück wie Texaid in Augsburg. In Mindelheim im Unterallgäu hat das Bayerische Rote Kreuz (BRK) bereits seine Container abgezogen, im Ostallgäu denkt es darüber nach. Auch in Nürnberg soll zumindest ein Teil abgebaut werden. Wie ist die Situation im Wittelsbacher Land? Besteht auch hier die Gefahr, dass Container langfristig verschwinden?
Landkreis Aichach-Friedberg
