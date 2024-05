20-jähriger Motorradfahrer bei Sturz in Kurve bei Xyger verletzt

Ein Motorrad-Fahranfänger kommt in einer Linkskurve zwischen Xyger und Wollomoos von der Straße ab und stürzt. Dabei verletzt er sich und muss ins Krankenhaus.

Ein 20-jähriger Fahranfänger stürzt mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 2047 von Wollomoos in Richtung Xyger, beides Ortsteile von Altomünster im Landkreis Dachau und verletzt sich dabei leicht. In der als Unfallschwerpunkt bekannten Linkskurve mit einer Kuppe verlor der Fahrer ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über seine Maschine und rutschte von der Straße. Das Motorrad kam in einem angrenzenden Acker zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. (hop)