Schützengau Altomünster feiert sein Hundertjähriges

Plus Der Gau Altomünster begeht ein besonderes Jubiläum mit vielen Gästen. Seine 20 Vereine kommen aus vier Gemeinden, zwei Landkreisen und zwei Regierungsbezirken.

Wenn ein Schützengau seinen 100. Geburtstag feiern kann, dann ist das schon etwas Besonderes. Im Gau Altomünster haben sich 20 Vereine zusammengeschlossen, die vier Gemeinden, zwei Landkreisen und sogar zwei Regierungsbezirken angehören. Beim Festabend waren daher Sport und Politik gut vertreten. Musikalisch untermalt wurde der Abend vom Musikverein Altomünster.

Gauschützenmeister Joachim Stehr war sehr glücklich über den Festabend, zumal er die Höhen und Tiefen des Gaus widerspiegelte, die er seit der Gründung erlebt hat. Fünf Vereine – Gemütlichkeit Altomünster, Freischütz Altomünster, Gemütlichkeit Oberzeitlbach, Eisenreich Asbach und Eintracht Hohenzell – mit 50 Mitgliedern waren damals dabei, heute sind es 3045 Mitglieder. Stehr zeigte sich dankbar und stolz auf das intensive Vereinsleben, das überall "gelebt" werde.