Der Altochor Altomünster tritt am Samstag, 9. November, in Altomünster mit „Musical & Filmmusik“ auf. Dieses Konzert ist ausverkauft, 440 Tickets wurden über das Internet gebucht. Einzelne zusätzliche Plätze sind zum Preis von 15 Euro nur noch an der Abendkasse erhältlich. (idb)