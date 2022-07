Autofahrer fährt in Altomünster Kind am Zebrastreifen an

Bei einem Zebrastreifen bleibt der Autofahrer aus Sielenbach zunächst stehen, fährt dann aber doch los und kollidiert leicht mit einem neunjährigen Mädchen.

Am Montag ist ein Autofahrer in Altomünster an einem Fußgängerüberweg mit einem Kind kollidiert. Das neun Jahre alte Mädchen wollte gegen 15.40 Uhr auf ihrem Tretroller die Bahnhofstraße überqueren und wartete am Fahrbahnrand. Ein 73 Jahre alter Autofahrer fuhr von der Aichacher Straße in Richtung Ortsmitte. Der Sielenbacher bremste sein Fahrzeug vor dem Zebrastreifen zunächst ab, da er das Kind am Straßenrand stehen sah. Er fuhr dann aber doch weiter und kollidierte leicht mit der von rechts querenden 9-Jährigen. Das Mädchen kam mit leichten Verletzungen in das Klinikum Aichach. Sachschaden entstand nicht. Gegen den Autofahrer wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (inaw)