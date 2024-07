Autofahrerin verursacht Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Eine 79-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Dachau hat in Altomünster einen Frontalzusammenstoß mit einem anderen Wagen verursacht. Wie die Dachauer Polizeiinspektion mitteilte, fuhr die Seniorin am Dienstag gegen 16.25 Uhr auf der Pipinsrieder Straße ortseinwärts in Richtung Marktplatz.

Auf Höhe des Hohenrieder Weges geriet sie laut Polizei aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender 68-Jähriger habe trotz eines Brems- und Ausweichmanövers den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die beiden Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in zwei unterschiedliche Krankenhäuser.

79-jährige Unfallverursacherin erwartet Strafverfahren

Beide Autos waren nach Angaben der Polizei nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Unfallverursacherin erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Neben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr Altomünster im Einsatz. Letztere übernahm die technische Hilfeleistung und lenkte den Verkehr. Zur Unfallaufnahme musste die Strecke für eine Stunde voll gesperrt werden. Im Anschluss war sie wieder einseitig befahrbar. (hop)