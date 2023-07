Berauschter Fahrer überschlägt sich mit seinem Auto

Ein 23-Jähriger verliert beim Altomünsterer Ortsteil Sengenried die Kontrolle über sein Auto. Danach stellt die Polizei fest: Er hat nicht nur Alkohol im Blut.

Leichte Verletzungen hat sich ein 23-Jähriger am Samstagabend bei einem Unfall beim Altomünsterer Ortsteil Sengenried (Landkreis Dachau) zugezogen. Er hat sich mit seinem Auto überschlagen, berichtet die Polizei.

Der Autofahrer war gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße DAH2 von Pipinsried kommend in Richtung Altomünster unterwegs. In einer Linkskurve im Bereich Sengenried verlor der 23-Jährige auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, so die Polizei. Das Auto kollidierte zunächst mit der Leitplanke, überschlug sich anschließend und kam im Straßengraben zum Liegen.

Rettungswagen bringt Fahrer in Klinik

Der Fahrer erlitt dadurch leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde beim Fahrer eine erhebliche Alkoholisierung von deutlich über einem Promille festgestellt, berichtet die Polizei weiter. Zudem sei er unter der Wirkung mehrerer Betäubungsmittel gestanden. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Des Weiteren war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Feuerwehren aus Altomünster und Pipinsried sowie das Technische Hilfswerk (THW) unterstützten durch technische Hilfeleistung und Verkehrssicherungsmaßnahmen. (bac)