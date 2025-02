„Generlaprobe“ vor Auftritt bei „Jgemusik

Es ist immer wieder faszinierend, welche Talente in den Kindern oft stecken. Ein Beispiel dafür waren die Klavierschüler des Aichacher Kirchenmusikers Wolfgang Kraemer, die zu einem Vorspiel ins evangelische Gemeindezentrum in Altomünster eingeladen hatten. Für zwei von ihnen hatte das noch einen besonderen Grund, denn sie sind Teilnehmer am Musikwettbewerb „Jugend musiziert“. Für sie war es die „Generalprobe“ vor ihrem Auftritt. Die Mitwirkenden, die an der Musikschule in Karlsfeld bei München unterrichtet werden, waren: Johanna Kurbanoglu, Sabina Ghulam, Maximilian Rong, Zifei Liu und Maximilian Ghulam.

