Autofahrerin bei Unfall verletzt

Ein 50-jähriger Autofahrer missachtet an einer Kreuzung in dem Altomünsterer Ortsteil Hohenzell die Vorfahrt einer 60-Järhigen. Es kommt zum Zusammenstoß.

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall im Altomünsterer Ortsteil Hohenzell (Landkreis Dachau) verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 50-jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtet.

Der 50-Jährige wollte gegen 8.35 Uhr auf der Steinbachstraße die Kreuzung mit der Bachstraße und der Odelzhauser Straße geradeaus überqueren, um in Richtung Irchenbrunn weiterzufahren. Beim Einfahren in die Kreuzung missachtete er laut Polizei die Vorfahrt der 60-jährigen Autofahrerin, die von der Bachstraße kommend geradeaus in die Odelzhauser Straße weiter fahren wollte.

Schaden von rund 17.000 Euro in Hohenzell

Beim folgenden Zusammenstoß wurde die 60-Jährige leicht verletzt. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Dachau gebracht. Beide Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 17.000 Euro geschätzt. Gegen den 50-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei. (bac)