Hund bringt Radlerin in Altomünster zu Fall: Polizei sucht Halterin

Ein weißer Malteser mit dem Namen "Micky" bringt in Altomünster eine 49-jährige Radlerin zu Fall. Nun sucht die Polizei nach der Halterin des Hundes.

Ein Hund hat in Altomünster (Landkreis Dachau) eine 49-jährige Radlerin zu Fall gebracht. Die Frau war am Samstag gegen 9 Uhr auf der Friedhofstraße unterwegs. Dabei kam die Radlerin an einer Fußgängerin vorbei, die einen kleinen Hund an der Leine führte. Als sie an ihr vorbeiradelte, lief der Hund nach Polizeiangaben plötzlich vor ihr auf die Fahrbahn.

Radlerin weicht in Altomünster Hund aus und prallt in geparktes Auto

Beim Versuch zu bremsen und auszuweichen, stürzte die Radlerin, stieß dabei gegen einen geparkten Wagen und verletzte sich leicht. Die unbekannte Besitzerin des Hundes entfernte sich laut Polizei ohne Angabe ihrer Personalien vom Unfallort.

Polizei sucht nach Unfall in Altomünster die Halterin von Malteser "Micky"

Sie wird als schlank mit kurzen hellen Haaren beschrieben. Ihr Alter wird auf ungefähr 60 Jahre geschätzt. Bei dem Hund handelte es sich um einen weißen Malteser, der auf den Namen "Micky" hörte. Die Polizei Dachau bittet um Hinweise zu der Besitzerin des Hundes unter Telefon 08131/561-0. (nsi)