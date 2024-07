In Rudersberg kippt ein Auto an einer Böschung um

Mit dem Auto umgekippt ist eine 29-jährige Autofahrerin am Donnerstag auf der Ortsverbindungsstraße Wollomoos – Halmsried in Richtung Altomünster. Wie die Dachauer Polizei berichtet, verlor die Frau gegen 9.45 Uhr in Rudersberg im Bereich einer Kurve ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen den Bordstein und wurde auf eine Böschung geschoben, wodurch das Fahrzeug schließlich nach rechts kippte und auf der Beifahrerseite zum Liegen kam.

Ersthelfer befreien die Frau aus dem Auto

Vorbeikommende Ersthelfer und Anwohner befreiten die 29-Jährige aus dem Auto und alarmierten den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein nahegelegenes Klinikum. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.