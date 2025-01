Michael Kettner ist König bei den Eichenlaub-Schützen

An zwei Vereinsabenden hatten die Eichenlaub-Schützen aus Kiemertshofen (Markt Altomünster) wieder die Möglichkeit, am Königsschießen teilzunehmen. Am Ende hat sich Michael Kettner mit einem überragenden 8,4-Teiler durchgesetzt. Bei dem stark besuchten Wettkampf folgte Josef Kopp auf Platz zwei und Robert Asam als Drittplatzierter. Als beste weibliche Teilnehmerin gab Christine Grimmer ihr Blattl ab. Kettner ist bereits seit langem einer der Leistungsträger in der ersten Rundenwettkampf-Mannschaft, Mitglied der Vorstandschaft und wird jetzt als neuer Kini mit seiner Liesl Michaela die Königskette auf dem Schützenball am 18. Februar präsentieren.

