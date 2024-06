Obdachloser bei Diebstahlversuch in Altomünster erwischt

In Altomünster betritt ein Mann einen Friseursalon, durchsucht Schränke und versucht sogar, die Kasse zu öffnen. Als eine Angestellte ihn entdeckt, flieht er.

Ein 36-jähriger Mann hat einen Friseursalon in Altomünster (Landkreis Dachau) nach Wertgegenständen durchsucht und dabei auch versucht, die Kasse zu öffnen. Laut der Dachauer Polizei bemerkte eine Angestellte den Mann am vergangenen Freitag gegen 7.40 Uhr morgens im Salon und sprach ihn an. Daraufhin verließ der Mann den Laden ohne Beute und floh vom Tatort.

Die verständigten Polizeibeamten konnten den Verdächtigen zunächst nicht mehr ausfindig machen. Dass der Tatverdächtige dann doch noch überführt werden konnte, lag an Videoaufnahmen von der mutmaßlichen Tat, die der Dachauer Polizei vorlagen. Zwei Zivilbeamte konnten den Wohnungslosen anhand der Aufnahmen nur wenige Stunden später in der Dachauer Altstadt eindeutig identifizieren. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet. (hop)

