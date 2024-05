Paketfahrer kracht bei Altomünster an Kirschbaum: 10.000 Euro Schaden

Ein Kirschbaum wird einem Paketfahrer zum Verhängnis. Der Mann prallt mit seinem Kleintransporter an den Baum. Bei dem Unfall entsteht ein Schaden von 10.000 Euro.

Ein Paketlieferant ist am Dienstag in Altomünster (Landkreis Dachau) mit seinem Kleintransporter gegen einen Baum geprallt. Der 50-Jährige war gegen 15.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Tiefenlachen in Richtung Altomünster unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, verlor er etwa 200 Meter vor dem Ortseingang von Altomünster im Bereich einer Kurve ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seinen Kleintransporter.

Unfall bei Altomünster: Kleintransporter muss abgeschleppt werden

Er kam nach links von der Straße ab, geriet in den Graben und prallte gegen einen Kirschbaum. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Fiat-Kleintransporter entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der Transporter wurde abgeschleppt. Im Einsatz war bei dem Unfall neben Polizei und Rettungsdienst die Freiwillige Feuerwehr Altomünster. (nsi)