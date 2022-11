Unfall in Hohenzell: Paketzusteller kollidiert mit Motorradfahrer

Im Altomünsterer Ortsteil Hohenzell stoßen ein Paketzusteller und ein Motorradfahrer zusammen. Der Motorradfahrer stürzt und wird ins Aichacher Krankenhaus eingeliefert.

Ein Paketzusteller ist im Altomünsterer Ortsteil Hohenzell (Landkreis Dachau) mit einem Motorradfahrer kollidiert.

Der 23-jährige Paketzusteller fuhr um kurz vor 13 Uhr an der Odelzhausener Straße mit einem Kleintransporter der Marke Ford vom Straßenrand an. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei einen 67-Jährigen, der mit seinem Motorrad der Marke BMW an ihm vorbeifuhr.

Motorradfahrer wird nach Unfall ins Krankenhaus Aichach eingeliefert

Der Motorradfahrer stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Aichach eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 2300 Euro. Gegen den 23-Jährigen wird nun laut Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (nsi)