Zwei betrunkene Autofahrerinnen werden von der Polizei gestoppt

Bei Verkehrskontrollen in Altomünster hält die Dachauer Polizei zwei Frauen auf. Beide sitzen mit zu viel Alkohol im Blut am Steuer.

Am Freitag, gegen 23.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Dachau in Altomünster einen Audi. Die Fahrerin, eine 56-Jährige, war mit über einem Promille deutlich alkoholisiert, so die Polizei. Sie musste sich auf der Inspektion in Dachau einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Ebenfalls zu viel Alkohol hatte die 27-jährige Fahrerin eines Opel Astra, die am Samstag gegen 1.30 Uhr mit über 1,5 Promille kontrolliert wurde. Auch bei der Frau aus Österreich wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (bac)