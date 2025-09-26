Icon Menü
Am Taglilienfeld bei Rehling-St. Stephan legt die Gemeinde eine Ausgleichsfläche an. Bagger sind im Einsatz

Rehling

Baggerarbeiten beim Taglilienfeld: Hier soll eine Blumenwiese entstehen

Von Josef Abt
    Beim Taglilienfeld im Rehlinger Ortsteil St. Stephan entsteht eine Ausgleichsfläche für das neue Rehlinger Baugebiet "Am Brunnen". Die Baggerarbeiten haben bereits stattgefunden. Demnächst ist eine Mähgutübertragung geplant. Außerdem sollen Bäume und Sträucher gepflanzt werden.
    Beim Taglilienfeld im Rehlinger Ortsteil St. Stephan entsteht eine Ausgleichsfläche für das neue Rehlinger Baugebiet "Am Brunnen". Die Baggerarbeiten haben bereits stattgefunden. Demnächst ist eine Mähgutübertragung geplant. Außerdem sollen Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Foto: Josef Abt

    Beim Taglilienfeld im Rehlinger Ortsteil St. Stephan fanden Baggerarbeiten statt. Hier wird eine Ausgleichsfläche für das neue Baugebiet „Am Brunnen“ hergerichtet, wie Bürgermeister Christoph Aidelsburger im Gemeinderat informierte. Sie soll südlich des Taglilienfeldes zur Blumenwiese werden. Zuständig ist die Gemeinde. Die Baggerarbeiten fanden statt, um den Lauf des Lechs (die Lechauen) wieder darzustellen. Mit dieser Ausgleichsfläche soll das Taglilienfeld mehr beschattet und dadurch geschützt werden.

