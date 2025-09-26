Baggerarbeiten beim Taglilienfeld: Hier soll eine Blumenwiese entstehen

Beim Taglilienfeld im Rehlinger Ortsteil St. Stephan fanden Baggerarbeiten statt. Hier wird eine Ausgleichsfläche für das neue Baugebiet „Am Brunnen“ hergerichtet, wie Bürgermeister Christoph Aidelsburger im Gemeinderat informierte. Sie soll südlich des Taglilienfeldes zur Blumenwiese werden. Zuständig ist die Gemeinde. Die Baggerarbeiten fanden statt, um den Lauf des Lechs (die Lechauen) wieder darzustellen. Mit dieser Ausgleichsfläche soll das Taglilienfeld mehr beschattet und dadurch geschützt werden.

