Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt – eine Ersthelferin auch

Bei einem Verkehrsunfall im Hebertshausener Ortsteil Ampermoching ist ein 47-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Auch eine Ersthelferin wurde schwer verletzt, berichtet die Polizei.

Laut Polizei wollte eine 47-jährige Autofahrerin am Samstag gegen 15.30 Uhr von einem Grundstück auf die Dachauer Straße in Ampermoching einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der auf dem Gehweg entlang der Dachauer Straße in Richtung Hebertshausen fuhr. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Zwei Jugendliche wollen Erste Hilfe leisten

Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall passierten zwei Jugendliche – eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger – mit ihren Krafträdern die Unfallstelle. Der vorausfahrende 17-Jährige wollte mit seiner Simson anhalten, um dem Radfahrer Erste Hilfe zu leisten. Hierbei fuhr ihm die 16-Jährige mit ihrer Yamaha auf und stürzte, so die Polizei. Auch sie wurde schwer verletzt.

Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. (bac)