Warum der Amselweg nicht unter Wasser stehen wird

Der Bebauungsplan für das Baugebiet am Amselweg im Süden von Adelzhausen ist „eine Runde weiter“, sagte Bürgermeister Lorenz Braun in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Insbesondere die Hanglage in Verbindung mit der zunehmenden Häufigkeit von Starkregenereignissen stellten die Gemeinde bei der Bebauungsplanung vor eine Herausforderung.

Die Befürchtung: Bei Starkregen könnte sich Wasser im Amselweg sammeln, das den dahinterliegenden Hang hinabläuft. Doch das Ingenieurbüro Mayr aus Aichach nahm der Gemeinde diese Sorge. Seit 2002 gibt es ein Regenrückhaltebecken. Es galt einst sogar als zu groß. Christoph Roider vom Planungsbüro Opla sagt: „Damals kannten wir Starkregenereignisse in dem Ausmaß wie heute nicht.“ Auch die niedriger liegenden Gebiete dürften bei großen Wassermengen aufgrund des Beckenvolumens nicht durch die Bebauung am Amselweg benachteiligt werden.

Bürgermeister sieht Hochwasserschutz für am Amselweg als ausreichend an

Ein Graben am Fuße des Hangs soll das Wasser in das Rückhaltebecken leiten. Roider erklärte auf Nachfrage einiger Gemeinderatsmitglieder in der Sitzung, dass eine Gemeinde lediglich den technisch möglichen Hochwasserschutz bei der Bebauungsplanung berücksichtigen müsse. Braun resümiert: „Das ist alles so geplant, dass wir das mit gutem Gewissen verabschieden können.“

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hatte bemängelt, dass die Kläranlage eine zu geringe Kapazität aufweise. Umplanen muss die Gemeinde deswegen aber nicht: Derzeit wird die Kläranlage saniert und erweitert. Auch in Bezug auf die möglichen Auswirkungen der ehemaligen Deponie, die als Altlastenverdachtsfläche gilt, muss die Gemeinde nichts unternehmen. Das Wasserwirtschaftsamt schloss aus, dass Gase oder Sickerwasser austreten könnten.

Adelzhausen muss kräftig Wohnraum schaffen

Weitere Einwände gegen den Bebauungsplan kamen von Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Eine Person warnte, dass der Amselweg aufgrund seiner geringen Breite bei Gegenverkehr zur Gefahr werden könnte. Zudem sei der Trichter der Einmündung ihrer Meinung nach zu breit angelegt und die Flächenversiegelung unnötig hoch.

Der Bürgermeister entgegnete: „Bauland wird eben benötigt.“ Adelzhausen habe einen hohen Bedarf an Wohnraum. Laut einer Berechnung der Regierung von Schwaben würden in den nächsten 15 Jahren etwa 60 Wohnungen gebraucht. Roider erläuterte darüber hinaus, dass nur ein Teil der auf den Plänen verzeichneten Einmündung tatsächlich asphaltiert werde. Der andere werde als Grünstreifen angelegt. Der Gemeinderat nahm den Billigungsbeschluss schließlich an. Es gab keine Gegenstimmen.