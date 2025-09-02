Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Angetrunkener Autofahrer in Aichach mit Handy am Ohr erwischt

Aichach-Ecknach

Angetrunkener Autofahrer mit Handy am Ohr erwischt

Der Aichacher Polizei fällt ein Autofahrer auf, der während der Fahrt ein Handy am Ohr hält. Als sie ihn kontrollieren, bemerken sie zusätzlich Alkoholgeruch.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei erwischt einen Autofahrer mit Handy am Ohr. Bei der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Mann angetrunken ist.
    Die Polizei erwischt einen Autofahrer mit Handy am Ohr. Bei der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Mann angetrunken ist. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Einen angetrunkenen Autofahrer mit Handy am Ohr hat die Polizei im Aichacher Stadtteil Ecknach kontrolliert. Laut Polizeibericht fiel den Beamten am Montag gegen 17.10 Uhr in der Augsburger Straße ein Mann auf, der während der Fahrt sein Handy am Ohr hielt. Bei der Kontrolle stellten sie bei dem 35-Jährigen zusätzlich Alkoholgeruch fest.

    Alkoholtest bestätigt den Verdacht

    Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (hop)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden