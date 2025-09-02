Angetrunkener Autofahrer mit Handy am Ohr erwischt

Einen angetrunkenen Autofahrer mit Handy am Ohr hat die Polizei im Aichacher Stadtteil Ecknach kontrolliert. Laut Polizeibericht fiel den Beamten am Montag gegen 17.10 Uhr in der Augsburger Straße ein Mann auf, der während der Fahrt sein Handy am Ohr hielt. Bei der Kontrolle stellten sie bei dem 35-Jährigen zusätzlich Alkoholgeruch fest.

Alkoholtest bestätigt den Verdacht

Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (hop)