Freunde fürs Leben: Was diese Bikerin ihrer Harley „Molly“ versprochen hat

Wenn Anja D. aus Inchenhofen im Sommer mit ihrer „Molly“ eine Runde dreht, dann empfindet sie pures Glück. „Molly“ ist der Kosename für ihre wunderschöne Harley-Lady, eine FXWG Wide Glide aus dem Jahr 1984. Der Oldtimer ist ein echter Klassiker. Die FX Wide Glide gilt in Fachkreisen als der erste authentische Serien-Chopper mit Easy-Rider-Look von Harley-Davidson. Anja D. hat ihre „Molly“ vor 33 Jahren in Florida erworben und nach ihrem Geschmack umbauen lassen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich.

Manfred Zeiselmair Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86570 Inchenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Harley-Davidson Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis