Anja und ihre Harley „Molly“: Das Motorrad spielt den „geilsten Blues der Welt“

Inchenhofen

Freunde fürs Leben: Was diese Bikerin ihrer Harley „Molly“ versprochen hat

Besondere Fahrzeuge und ihre Besitzer: Anja D. kauft sich vor über 30 Jahren in Florida eine Harley-Davidson. Damit sie besser zu ihr passt, lässt sie einiges umbauen.
Von Manfred Zeiselmair
    • |
    • |
    • |
    Anja mit ihrem Harley-Oldie Molly auf dem Betriebsgelände des Harley-Spezialisten Günter Rankl im Kühbacher Ortsteil Radersdorf.
    Anja mit ihrem Harley-Oldie Molly auf dem Betriebsgelände des Harley-Spezialisten Günter Rankl im Kühbacher Ortsteil Radersdorf. Foto: Manfred Zeiselmair

    Wenn Anja D. aus Inchenhofen im Sommer mit ihrer „Molly“ eine Runde dreht, dann empfindet sie pures Glück. „Molly“ ist der Kosename für ihre wunderschöne Harley-Lady, eine FXWG Wide Glide aus dem Jahr 1984. Der Oldtimer ist ein echter Klassiker. Die FX Wide Glide gilt in Fachkreisen als der erste authentische Serien-Chopper mit Easy-Rider-Look von Harley-Davidson. Anja D. hat ihre „Molly“ vor 33 Jahren in Florida erworben und nach ihrem Geschmack umbauen lassen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich.

