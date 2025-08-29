Zahl der Arbeitslosen bleibt weiter deutlich über der 2000-er Marke

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Aichach-Friedberg im August gestiegen. 2541 Menschen waren nach Angaben der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet. Das sind 164 Personen mehr (6,9 Prozent) als im Juli und 315 Personen (14,2 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,2 Prozent und lag mit 0,2 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,8 Prozent.

Im Landkreis Aichach-Friedberg nahm die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr bei allen zu. Die Bandbreite über alle Gruppen hinweg ging von plus 11,7 Prozent bei den Menschen mit Behinderung bis plus 23,8 Prozent bei den Langzeitarbeitslosen. 258 schwerbehinderte Menschen sind ohne Arbeit. Das sind 27 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen stieg um 100 auf 521.

Mehr jüngere und ältere Menschen ohne Stelle

Bei den Jugendlichen unter 25 Jahren stieg die Zahl um 51 auf 324 Menschen, bei den Älteren ab 50 Jahren um 125 auf 1006. Bei den Ausländern nahm die Zahl um 78 auf 734 zu. 862 Menschen erhielten Bürgergeld. Das sind 39 mehr als im Juli und 114 mehr als im Vorjahr.

Die Arbeitsmarktstatistik erfasst zudem die sogenannte Unterbeschäftigung. Die Unterbeschäftigung ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: um 97 oder 3,3 Prozent auf 465 Personen. Diese umfasst Personen, die eigentlich auch zu den Arbeitslosen gezählt werden müssten, aber zum Beispiel eine Weiterbildung (59) oder berufliche Eingliederungsmaßnahme (67) absolvieren, kurzfristig erkrankt sind (59) oder eine Fremdförderung wie Integrationskurse erhalten (246) sowie Menschen, die unter vorruhestandsähnliche Regelungen fallen (14) und Selbstständige, die mit einem Existenzgründungszuschuss gefördert werden (13). .

100 Bewerber kommen auf 140 Ausbildungsplätze

Bei den Auszubildenden stellt sich die Lage im Wittelsbacher Land so dar: Mit 487 Berufsausbildungsstellen sind 27 weniger gemeldet als vor einem Jahr. Das sind 5,3 Prozent weniger. 347 Jugendliche suchen eine Ausbildungsstelle, 42 oder 10,8 Prozent weniger. 51 Bewerber und Bewerberinnen sind im August noch unversorgt, 128 Ausbildungsplätze sind unbesetzt. Im Verhältnis kommen 100 Bewerber auf 140 Ausbildungsstellen.