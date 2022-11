Anwalting

Drei Brüder aus Anwalting - drei Schicksale im Weltkrieg

Plus Josef, Johann und Thomas Winter aus dem heutigen Affinger Ortsteil Anwalting mussten in den Zweiten Weltkrieg ziehen. Zwei sterben hochbetagt, einer kommt nicht heim.

Von Georg Engelhard Artikel anhören Shape

Am Volkstrauertag gedenkt man nicht nur der Opfer der beiden Weltkriege, sondern aller Opfer von Krieg und Gewalt aus allen Völkern. Das ist heute genauso aktuell wie in den Nachkriegsjahren. Auch jetzt sind Bundeswehrsoldaten zu beklagen, die in Ausübung ihres Dienstes ums Leben gekommen sind. Der Blick in die Ukraine und andere Regionen der Erde zeigt wieder zerstörte Städte, verwüstete Landschaften und Menschen, die Gewalt und Leid ertragen müssen.

