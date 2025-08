Lebendkickerturnier in Anwalting gewinnt die Jugendfeuerwehr

An einem sehr warmen Sommertag kämpften zwölf Mannschaften aus dem Landkreis um das große Gold beim Lebendkickerturnier in Anwalting (Gemeinde Affing). Nach einer Gruppenphase fanden noch zwei Halbfinale, ein Spiel um Platz drei und natürlich das große Finale statt. Dieses konnte die Jugendfeuerwehr Anwalting für sich entscheiden und somit den Erich-Nagl-Wanderpokal gewinnen. Der zweite Platz ging an die Jugendfeuerwehr Affing, den dritten Platz sicherte sich die zweite Mannschaft aus Affing. Der Kirchplatz in Anwalting bot perfekte Bedingungen; ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm hatte zweiter Kommandant Tobias Voglreiter mit zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten organisiert. Die Kreisverkehrswacht unterstützte mit einem umfassenden und kurzweiligen Angebot zur Unfallprävention. Auch ein zweigeschossiger Lastwagen für Metall- und Elektroindustrie war vor Ort.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!