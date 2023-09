Linienbus in Anwalting muss nach Unfall abgeschleppt werden

Ein 60 Jahre alter Busfahrer erschrickt vor einem entgegenkommenden Fahrradfahrer und kollidiert mit einem Betonsockel.

Ein Linienbus ist am Mittwochabend im Affinger Ortsteil Anwalting mit einem Grundstückszaun und Betonsockel kollidiert und musste daraufhin abgeschleppt werden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 60 Jahre alte Busfahrer auf der Lechfeldstraße in Richtung Staatsstraße 2381. Auf Höhe der Einmündung zur Jägerstraße kam ihm in der Kurve ein Fahrradfahrer entgegen. Der Busfahrer erschrak, steuerte den Linienbus zu weit rechts und kam von der Straße ab. Durch die Kollision war der Linienbus nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. (AZ)