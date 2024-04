Trauer in Affing: Josef "Sepp" Schmid ist gestorben

Im März hat Josef Schmid aus Anwalting seinen Rücktritt als Affinger Gemeinderat eingereicht. Am Sonntag stirbt er an einer schweren Krankheit.

Erst im März ist Josef Schmid aus dem Affinger Gemeinderat zurückgetreten. Am Sonntag ist er im Alter von 72 Jahren einer schweren Krankheit gestorben. Der Rücktritt des engagierten Kommunalpolitikers hatte großes Bedauern im Affinger Gemeinderat ausgelöst.

Josef Schmid, der überall nur "Sepp" genannt wurde, stammt aus Augsburg. Seine fußballerische Liebe gehörte dem FC Augsburg, dem er sich schon sehr früh als Mitglied anschloss. Schmid wurde im Affinger Ortsteil Anwalting heimisch und engagierte sich dort. Zum Beispiel bei der DJK Gebenhofen-Anwalting, die ihn vor einem Jahr für 50-jährige Mitgliedschaft ehrte. Oder als Gründer und Vorsitzender der Interessengemeinschaft Umgehungsstraße Anwalting/Gebenhofen (IGUSAG). In dieser Funktion engagierte er sich seit vielen Jahren gegen die Westumfahrung Mühlhausen und die Nordumfahrung Affing in der geplanten Form. Auch war er im CSU-Ortsverband Gebenhofen-Anwalting aktiv.

Josef Schmid ist gestorben. Foto: Carmen Jung (Archivbild)

Schmid machte sich aber vor allem einen Namen in der Kommunalpolitik. Er zählte für die Freie Wählergemeinschaft zu den Urgesteinen des Affinger Gemeinderates, dem er seit 2002 ununterbrochen angehörte. Zuletzt hatte er im September 2023 an einer Gemeinderatssitzung teilgenommen. Dann hinderte ihn seine Gesundheit daran, sein Ehrenamt in gewohnter Zuverlässigkeit auszuüben. Bürgermeister Markus Winklhofer zeigte sich sehr betroffen von der Nachricht, dass Josef Schmid nun gestorben ist. Im Gemeinderat hatte er zuletzt hervorgehoben, dass Schmid stets gut auf die Sitzungen vorbereitet gewesen sei und engagiert und konstruktiv mitgearbeitet habe. Winklhofer lobte zudem, dass Schmid stets alle Ortsteile im Blick gehabt habe.

Im Gemeinderat hat sich mit Josef Schmid innerhalb von nicht einmal einem Jahr die dritte schicksalshafte Lücke aufgetan. Im vergangenen Sommer waren kurz nacheinander der frühere Affinger Bürgermeister Rudi Fuchs und Georg Engelhard gestorben. Die Nachfolge von Schmid ist bislang nicht geklärt.

Josef Schmid hinterlässt seine Ehefrau, Sohn, Tochter und drei Enkelkinder. Der Rosenkranz mit anschließendem Trauergottesdienst und Beerdigung findet am Mittwoch, 10. April, um 14 Uhr in Anwalting statt. (jca)