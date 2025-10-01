Schutz vor Hochwasser: Auch Obergriesbach sitzt mit im Boot

Die Gemeinde Obergriesbach wird Teil der kommunalen Allianz, der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Solidarischer Hochwasserschutz. Sie setzt sich für einen besseren Schutz vor Hochwasser, Starkregen und Trockenheit ein. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend entschieden, berichtet zweiter Bürgermeister Daniel Schulz auf Anfrage. Die Teilnahme kostet die Gemeinde einen Euro pro Bürger, also rund 2000 Euro.

In der Sitzung hatte Andreas Wiesner, Bürgermeister der Gemeinde Dasing, dem Gremium die kommunale Initiative vorgestellt, die sich bereits Ende Juni 2024, also kurz nach der Hochwasserkatastrophe, zusammengefunden hat. Damals waren neun Kommunen mit im Boot. Mittlerweile ist der Kreis jener, die Teil der am 30. Juli offiziell gegründeten Arbeitsgemeinschaft Solidarischer Hochwasserschutz sind, stark gewachsen: 17 Städte, Märkte und Gemeinden aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen a.d. Ilm repräsentieren 100.000 Einwohner auf einer Fläche von 600 Quadratkilometern.

Der Griesbach mündet in die Paar

Die Arge verfolgt innovative Ideen und möchte sich neueste Technologien zunutze machen. Das Ziel soll solidarisch verbessert werden. Gedacht ist an dezentrale, kleine Maßnahmen, die in ihrer Gesamtheit große Wirkung entfalten können. Der Fokus liegt zunächst auf der Paar und ihren Zuflüssen. Gerade dieser Punkt sei interessant für Obergriesbach, denn der Griesbach, der in die Paar mündet, wird als Gewässer dritter Ordnung mitberücksichtigt, erklärte Schulz. Als Anrainerkommune profitiere Obergriesbach von den Maßnahmen der Arge. Dieser Argumentation konnten die Gemeinderatsmitglieder am Dienstagabend folgen.

Schulz lobte den Ansatz, der dem Grundprinzip „von Kommunen für Kommunen“ folge. Durch die Menge an Mitgliedsgemeinden könnte sich die Arge mehr Gehör verschaffen, wenn es darum gehe, mit dem Wasserwirtschaftsamt oder der Regierung über Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser, Starkregen und Trockenheit zu sprechen.