Zwischen Tradition und Moderne: Dieses Bauernhaus beeindruckt bis heute

Das Bauernhaus der Familie Erhard in Arnhofen steht seit 1888. Es beeindruckt äußerlich durch üppige Geranien. Seniorbauer Peter Erhard gewährt Einblick in das Innere.

Das Bauernhaus ist 135 Jahre alt. Doch Eindruck macht das Traditionsgebäude auch noch im 21. Jahrhundert. Das liegt zum einen am prächtigen, fast schon legendären Blumenschmuck, den Hausherrin Gertraud Erhard alljährlich pflegt. Das liegt aber auch daran, dass das Wohnhaus beim Glenkbauern in Arnhofen ( Aindling) stattlich, beinahe schon herrschaftlich anmutet. Das altehrwürdige Bauernhaus ist bis heute der Mittelpunkt der Familie Erhard, die den Hof in elfter Generation bewirtschaftet. Austragsbauer Peter Erhard öffnet bereitwillig die Türe, um einen Blick ins Innere des Hauses und seine Geschichte zu gewähren.

Massive Holzmöbel und Holzbodendielen aus dem eigenen Wald zieren die Stuben. Fast alle Schränke im Bauernhaus der Erhards haben auch eine Geschichte. Foto: Josef Abt

Der Glenkbauernhof fällt Vorüberfahrenden ins Auge. Im Sommer besonders durch seinen einmaligen Blumenschmuck. An den 15 Fenstern zur Hofseite hin sind knallrot blühende Geranien ein Blickfang. In diesem Jahr hält sich die Blumenpracht ungewöhnlich lange – bis in den November. Das habe es noch nie gegeben, sagt Hausherrin Gertraud Erhard. Die Geranien sind ihr ganz persönlicher Stolz. Sie gedeihen offenbar durch ihren sprichwörtlich "grünen Daumen". Spezielle Dünge- oder Pflegetipps hat Gertraud Erhard nicht. Ein schönes Hofkreuz rundet die für größere Höfe typische Einfahrt ab.

