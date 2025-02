Verkürzte Öffnungszeiten, geschlossene Praxen: Hat der Kreis ein Arztproblem?

Immer häufiger hört man sie, die Klage von langen Wartezeiten für Arzttermine. „Heute ist es entschieden schwieriger geworden, einen Termin in einer Praxis zu bekommen, vor allem beim Facharzt“, sagt etwa Gisela Eckhard. Die 72-Jährige weiß, wovon sie spricht. Schließlich war die Kissingerin als Arzthelferin tätig, zunächst beim Internisten, später beim Allgemeinmediziner, danach viele Jahre beim Augenarzt. „Ich weiß, wie es in einer solchen Praxis zugeht“, sagt Eckhard deshalb. Sie hat schon verschiedene Erfahrungen gemacht: Mit Orthopäden, die im Januar sagen, der nächste freie Termin sei im April, und gleichzeitig mit Zahnärzten, die trotzdem freitags gar nicht mehr öffnen. Warum ist das so?

