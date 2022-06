Beim Seifenkistenrennen bei Au kämpfen 21 Starter um den Titel

Plus Bei der siebten Auflage des Seifenkistenrennens der Rehlinger Landjugend am Auer Berg kommt das Publikum viele kreative Gefährte und waghalsige Rennen zu sehen.

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause wurde am Sonntag endlich wieder das Seifenkistenrennen der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Rehling am Auer Berg (Gemeinde Rehling) gestartet. Bereits zum siebten Mal kämpften da überwiegend junge Burschen um den Titel und rasten waghalsig den Auer Berg mit seiner S-Kurve zum Zieleinlauf nahe dem Soccerplatz hinab.