59-jähriger Kradfahrer verletzt sich bei Auffahrunfall

Ein 59-jähriger Kradfahrer hat sich am Sonntagabend bei einem Auffahrunfall in Aindling verletzt. Nach Angaben der Polizei befuhr er gegen 18 Uhr die Ortsverbindungsstraße von Appertshausen in Fahrtrichtung Aindling . Kurz nach Ortseingang wollte er nach links in die Gaulzhofener Straße einbiegen. Dabei fuhr ihm laut Polizei ein 19-jähriger Autofahrer hinten auf. Der 59-Jährige stürzte daraufhin, verletzte sich und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. (AZ)

