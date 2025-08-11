Icon Menü
Auffahrunfall in Aindling: Kradfahrer von Auto erfasst

Aindling

59-jähriger Kradfahrer verletzt sich bei Auffahrunfall

Am Sonntagabend fährt ein 19-Jähriger einem 59-jährigem Kradfahrer in Aindling. Dabei verletzt sich der Kradfahrer. Er muss ins Krankenhaus gebracht werden.
    Ein 59-Jähriger muss nach einem Auffahrunfall in Aindling im Krankenhaus versorgt werden.
    Ein 59-Jähriger muss nach einem Auffahrunfall in Aindling im Krankenhaus versorgt werden. Foto: Patrick Seeger (Symbolbild)

    Ein 59-jähriger Kradfahrer hat sich am Sonntagabend bei einem Auffahrunfall in Aindling verletzt. Nach Angaben der Polizei befuhr er gegen 18 Uhr die Ortsverbindungsstraße von Appertshausen in Fahrtrichtung Aindling . Kurz nach Ortseingang wollte er nach links in die Gaulzhofener Straße einbiegen. Dabei fuhr ihm laut Polizei ein 19-jähriger Autofahrer hinten auf. Der 59-Jährige stürzte daraufhin, verletzte sich und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. (AZ)

