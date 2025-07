24-Jähriger verursacht in Dachau Auffahrunfall mit 1,1 Promille

In Dachau ist es am Samstag in der Augustenfelder Straße in Dachau zu einem Auffahrunfall gekommen. Verursacht hatte ihn ein 24-Jähriger, der betrunken am Steuer saß.

Laut Polizei war der 24-Jährige gegen 17.30 Uhr mit seinem Skoda auf einen stehenden Mercedes aufgefahren. An dessen Steuer saß ein 58-jähriger Dachauer. Im Mercedes befanden sich außerdem drei Touristen aus Costa Rica im Alter von 62, 60 und 60 Jahren. Der Dachauer und der 62-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei stellte recht schnell die Ursache für den Unfall fest: Der 24-Jährige hatte weit über 1,1 Promille Alkohol im Blut. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (AZ)