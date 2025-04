Mit Shakespeares „Der Sturm“ legt das Pegasus-Theater die Latte hoch

„Der Sturm“ ist Familiendrama, Liebeskomödie und Märchengeschichte in einem. William Shakespeares visionäre Komödie bietet Raum für unzählige Interpretationen und Deutungen. Das reizte auch Ferdinand Kreitmair und Elena Ludwig, die das Stück mit dem Pegasus-Theater aufführen. Nach Corona ist es das erste Mal, dass das Ensemble mit den Aichacher und Schrobenhausener Wurzeln eine große Produktion auf die Bühne bringt. Am Samstag, 17. Mai, ist Premiere – und heuer sogar gleich eine doppelte. Denn zum ersten Mal wird das Theater an der neuen Spielstätte im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach auftreten.

