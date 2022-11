Ehemalige Insassin der JVA Aichach wegen sexueller Belästigung angeklagt

Plus Von sexueller Belästigung hin zu Körperverletzung: Wegen verschiedener Taten steht eine ehemalige Insassin des Aichacher Gefängnisses vor Gericht.

Immer wieder lehnte sich die 69-jährige Angeklagte in ihrem Rollstuhl während der Verhandlung im Augsburger Amtsgerichts zu ihrem Verteidiger Tobias Reinhart herüber, flüsterte ihm etwas ins Ohr, legte ihren Arm um seine Schultern. Als "distanzlos" bezeichneten sie sechs Justizvollzugsbeamtinnen des Aichacher Gefängnisses, die als Zeuginnen geladen waren. Der Frau wurde unter anderem vorgeworfen, während ihrer Haftzeit im vergangenen Jahr drei Frauen zu unterschiedlichen Zeitpunkten durch Klapse auf den Po sexuell belästigt zu haben: eine Justizvollzugsbeamtin, eine Amtsärztin sowie eine Krankenpflegerin der JVA Aichach.