Ex-Gesundheitsamtsleiter Pürner will zurück ins öffentliche Gesundheitswesen

Der ehemalige Leiter des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg, Friedrich Pürner, wehrt sich vor Gericht gegen seine Abordnung. Die Verfahren wurden nun auf Eis gelegt.

Nach einer gescheiterten Verständigung haben sich der ehemalige Gesundheitsamtsleiter Dr. Friedrich Pürner aus Aichach und der Freistaat Bayern, vertreten durch einen Juristen der Regierung von Schwaben, vor dem Verwaltungsgericht Augsburg zu einer mündlichen Verhandlung getroffen. Sie sollte klären, inwieweit die Abordnung vom Gesundheitsamt Aichach an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) rechtmäßig und angemessen war. Eine Entscheidung darüber gab es jedoch noch nicht. Beide Parteien einigten sich im Laufe der Verhandlung darauf, es erneut mit einer gütlichen Einigung zu versuchen. Deshalb wurden die Verfahren auf Eis gelegt – bis eine weitere Verständigung erfolgt ist.

Pürner bezeichnet seine Abordnung aus Aichach als Strafversetzung

Die Pürner-Abordnung Anfang November 2020 war äußerst umstritten und ein Anlass für eine Querdenker-Demo in Aichach mit rund 800 Teilnehmern. Vorausgegangen waren Äußerungen des damaligen Gesundheitsamtsleiters, der über Monate hinweg mehrere Corona-Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung – darunter etwa die Maskenpflicht im Unterricht oder die Teststrategie – deutlich kritisiert hatte. Im November gab die Regierung von Schwaben bekannt, dass Pürner an das LGL abgeordnet werden sollte. Pürner selbst sprach in diesem Zusammenhang von einer "Strafversetzung". Auch mehrere Ärzte äußerten sich in einem offenen Brief kritisch. Im Sommer 2021 wurde er dann an die Regierung von Oberbayern versetzt. Dort kümmert er sich um die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen. Diese letzte Versetzung ist allerdings nicht Teil des aktuellen Verfahrens am Verwaltungsgericht.

Sein Weggang sorgte am Gesundheitsamt in Aichach wiederum für personelle Probleme. Die Leitung ist bis heute noch nicht besetzt. Als Interimslösung übernahm im November 2021, also ein Jahr nach Pürners Abordnung, Markus Pettinger aus dem Landratsamt die Leitung. Seine eigentliche Stelle als Kreisrechnungsprüfer führt er in Personalunion weiter. Bis Mitte Mai ist diese Lösung weiterhin vorgesehen. Danach soll es wieder eine ärztliche Leitung geben, die aus den Reihen der dort arbeitenden Ärztinnen kommen soll. (mit kmax)

Lesen Sie dazu auch