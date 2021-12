Augsburg/Aichach

vor 54 Min.

Aichacher erzählt: "Ich bin dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen"

Hans Haltmayr aus Aichach in Aktion. In diesen Tagen ist der Rentner und heutige Hobbylandwirt nicht so kraftvoll beieinander. Haltmayr hat eine schwere Herz-OP hinter sich. Dass er noch lebt, erfüllt ihn mit großer Dankbarkeit.

Plus Ärzte der Augsburger Uniklinik retten Hans Haltmayr aus Aichach mit einer raschen OP das Leben. Er ist voller Dankbarkeit für die Hilfe in der schweren Corona-Zeit.

Von Carmen Jung

Ich bin gerade dem Tod von der Schippe gesprungen. So hat das eine Ärztin gesagt. Jetzt, wenige Tage nach meinem 73. Geburtstag, kann ich mich auf das Weihnachtsfest freuen. Zu verdanken habe ich das den Menschen, die gerade so sehr von der Corona-Pandemie beansprucht werden: Medizinern und Pflegekräften. Sie haben trotz aller Belastungen in meinem Fall stets im richtigen Moment genau das Richtige getan. Dafür bin ich unheimlich dankbar und deshalb möchte ich meine Geschichte erzählen.

