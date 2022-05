Augsburg/Aichach

vor 33 Min.

Landwirt in Handschellen akzeptiert Tierhaltungsverbot

Plus Vor dem Verwaltungsgericht Augsburg schließen ein 59-jähriger Nebenerwerbslandwirt aus Aichach und das Veterinäramt einen Vergleich.

Von Michael Siegel

Ungewöhnliche Verhandlung vor dem Augsburger Verwaltungsgericht: Ein Nebenerwerbslandwirt aus Aichach, der gegen das Haltungsverbot für seine Schafe und Kühe klagte, wurde von zwei Justizmitarbeitern in Anstaltskleidung und Handschellen vorgeführt. Was vor Strafgerichten Alltag sei, aber nicht am Verwaltungsgericht, klärte der betroffene 59-Jährige auf Nachfrage von Vorsitzendem Richter Nikolaus Müller auf: Ein Amtsrichter habe einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen, weil er eine Verhandlung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis versäumt habe. Seine derzeitige Situation als Häftling hat aber auch unmittelbaren Einfluss auf das, was es jetzt zu verhandeln galt.

