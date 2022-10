"Politisch verbrannt": Ex-Gesundheitsamtsleiter Pürner will Rehabilitation

Friedrich Pürner, ein inzwischen bekannter Kritiker von Corona-Maßnahmen, wehrt sich vor dem Gericht gegen seine Abordnung. Die Verfahren wurden nun auf Eis gelegt.

Im November 2020 - auf dem Höhepunkt der Pandemie - wurde Dr. Friedrich Pürner, damals umstrittener Gesundheitsamtsleiter in Aichach, an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) abgeordnet. Der als Kritiker von Corona-Maßnahmen der Staatsregierung deutschlandweit bekannt gewordene Mediziner sollte dort eine neue Truppe im Bereich Digitalisierung aufbauen. So erklärte es der Freistaat. Pürner und sein Anwalt versicherten jedoch am Donnerstag vor Gericht: Diese Stelle habe es nie gegeben. Bei der Abordnung habe es sich vielmehr um eine Strafversetzung gehandelt. Deshalb hat der Ex-Amtsleiter gegen den Freistaat geklagt, um seinen Ruf wiederherzustellen. Vor dem Verwaltungsgericht Augsburg sollte in einer mündlichen Verhandlung nun geklärt werden, inwieweit die Abordnung aus Aichach ans LGL rechtmäßig und angemessen war.

Ex-Amtsleiter Friedrich Pürner will seinen Ruf rehabilitieren

Eine Entscheidung, wer recht hat, gab es jedoch nicht. Beide Parteien einigten sich vielmehr darauf, es erneut mit einer gütlichen Einigung zu versuchen. Deshalb wurden die Verfahren, die damit zusammenhängen, auf Eis gelegt – bis eine weitere Verständigung erfolgt ist. Und das, obwohl vor der Verhandlung bereits eine Verständigung gescheitert war. Wie der Anwalt von Friedrich Pürner, Michael Zimpel, erklärte, wolle Pürner zurück in die öffentliche Gesundheitsversorgung; der Freistaat wolle das wiederum verhindern. Konkret ging es dabei wohl um eine Stelle bei der Regierung von Oberbayern als fachliche Leitung der Gesundheitsämter. Der 55-Jährige hatte sich darauf beworben - mit einer Beurteilung des LGL, die Zimpel als "ernüchternd" beschrieb. Für eine Verständigung forderte der Freistaat, dass Pürner seine Bewerbung zurückzieht - das kommt für ihn jedoch nicht infrage.

Bei einer Corona-Demo im November 2020 wurde unter anderem für den früheren Leiter des Gesundheitsamts demonstriert. Foto: Stefan Puchner, dpa (Archivbild)

Denn es ist sein erklärtes Ziel, wieder in der öffentlichen Gesundheitsverwaltung Fuß zu fassen. "Das ist mein Wunsch und das entspricht auch meiner Qualifikation", erklärte der Aichacher im Nachgang an die Verhandlung. Vor Gericht beschrieb er seinen Werdegang: Eine Tätigkeit in der Justizvollzugsanstalt in Aichach war der Startschuss für seine Karriere im öffentlichen Gesundheitswesen. Es folgte eine Stelle als Amtsarzt beim Gesundheitsamt Donauwörth. Später ging er ans LGL in die Taskforce Infektiologie, leitete diese zwischenzeitlich sogar, bevor er dann in Aichach Gesundheitsamtsleiter wurde.

Pürner bezeichnete Abordnung selbst als Strafversetzung

Seine Abordnung Anfang November 2020 war vor Ort äußerst umstritten, wurde überregional auf Landes- und sogar Bundesebene zum Politikum und ein Anlass für eine Querdenker-Demo in Aichach mit rund 800 Teilnehmern. Auch mehrere Ärzte äußerten sich in einem offenen Brief kritisch. Vorausgegangen waren Äußerungen von Pürner, der über Monate hinweg mehrere Corona-Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung – darunter etwa die Maskenpflicht im Unterricht oder die Teststrategie – deutlich und auch öffentlich kritisiert hatte. Nach der Stelle beim LGL wurde er im Sommer 2021 an die Regierung von Oberbayern erst abgeordnet, dann versetzt. Dort ist er für die Abnahme von Gesundheitsprüfungen zuständig. Auch dagegen hatte Pürner geklagt, dafür gibt es ein eigenes Verfahren.

Der Freistaat argumentierte vor Gericht, dass die Abordnung ans LGL keineswegs eine Sanktion war. "Er sollte eine neue Truppe aufbauen, die die Digitalisierung zum Inhalt hatte", erklärte Markus Müller-Walter, Jurist bei der Regierung von Schwaben, die vor Gericht den Freistaat vertrat. Pürner habe Erfahrungen im öffentlichen Gesundheitswesen und beim LGL, deshalb sei er für die Stelle geeignet gewesen. Müller-Walter führte außerdem aus, dass seiner Auffassung nach die Stelle auch amtsangemessen gewesen sei.

Leitung des Aichacher Gesundheitsamts ist weiterhin nicht besetzt

Sein Weggang sorgte am Gesundheitsamt in Aichach für personelle Probleme. Die Leitung ist bis heute noch nicht besetzt. Als Interimslösung übernahm im November 2021, also ein Jahr nach Pürners Abordnung, Markus Pettinger aus dem Landratsamt die Leitung. Seine eigentliche Stelle als Kreisrechnungsprüfer führt er seitdem in Personalunion weiter. Bis Mitte Mai ist diese Lösung weiterhin vorgesehen. Danach soll es wieder eine ärztliche Leitung geben, die aus den Reihen der dort arbeitenden Ärztinnen kommen soll.

Von dem Verfahren erhofft sich Pürner eine gewisse Rehabilitation. "Ich bin politisch verbrannt", sagt er vor Gericht. Aktuell sei es für ihn nicht möglich, wieder als Gesundheitsamtsleiter zu arbeiten. "Jede Entscheidung würde politisch sofort ins Verhör genommen." Begriffe wie "Corona-Leugner" oder "Schwurbler" würden an ihm kleben bleiben. Mit 55 Jahren befinde er sich im Moment quasi am Ende seiner Karriere. Dafür macht er den Freistaat und die Abordnung verantwortlich. "Es ist keinem klar, was das mit mir macht." Sollte der Freistaat ihm den Weg für eine Rückkehr in das öffentliche Gesundheitswesen wieder öffnen, dann sei das zumindest ein Anfang. (mit kmax)