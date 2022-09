Augsburg/Aichach

Prozess: Mann attackiert brutal Vorbeter einer Aichacher Moschee

In Augsburg stand ein 32-Jähriger nach einem brutalen Angriff auf einen Vorbeter einer Moschee in Aichach vor Gericht.

Plus Ein 32-Jähriger wird am Amtsgericht Augsburg nach einer brutalen Attacke auf einen Vorbeter in Aichach zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt - gerade noch.

Von Michael Siegel

Brutal angegriffen und schwer verletzt hat ein 32-Jähriger im Juli 2021 einen Vorbeter vor dessen Moschee in Aichach. Jetzt musste sich der Maschinenführer vor dem Amtsgericht Augsburg wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Dabei gibt es offenbar einen Zusammenhang zwischen der Attacke und einer Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizei im Juni 2021 bei dem Angeklagten und vier weiteren Männern in Augsburg und im Raum Aichach.

