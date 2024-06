Augsburg/Aichach

Romantik-Betrugsmasche: Kriminelle bringen Seniorin um ihr Vermögen

Liebesbetrüger wickeln ihre Opfer oft mit monatelanger Aufmerksamkeit um den Finger. In Augsburg standen jetzt eine Aichacherin und ein Freiburger vor Gericht.

Von Philipp Holzhey

Eine Münchner Seniorin war nach dem Tod ihres Mannes auf einer Online-Singlebörse aktiv, um neue Kontakte zu knüpfen. Dort lernte die fast 70-Jährige den amerikanischen Architekten Jerry Anderson kennen, mit dem sie regelmäßig Nachrichten schrieb und sogar telefonierte. Dass es sich bei dem Mann um eine erfundene Person handelte, ahnte sie nicht. Denn zu einem persönlichen Treffen kam es nie. Wie er sie trotzdem um ihr Vermögen bringen konnte und wohin die Spur des Geldes führt.

Am Amtsgericht Augsburg fand jetzt ein Prozess statt, der auch nach der Urteilsverkündung noch viele Fragen unbeantwortet lässt. Auf der Anklagebank saßen eine 24-jährige Aichacherin und ein 34-jähriger Mann aus Freiburg. Beide stammen aus Nigeria. Staatsanwältin Christina Knöpfle legte ihnen gewerbsmäßigen Betrug in vier Fällen zur Last. Mit der bekannten Online-Betrugsmasche „Romance Scam“, bei der den Opfern mit erfundenen Profilen auf Singlebörsen eine Liebesbeziehung vorgegaukelt wird, haben sie eine Münchner Witwe um das Erbe ihres verstorbenen Mannes gebracht.

