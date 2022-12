Augsburg/Aichach

vor 14 Min.

Vergewaltigt? Frau steht wegen Falschbeschuldigung vor Gericht

Plus Eine Frau aus dem Landkreis wirft einem Mann vor, sie zweimal vergewaltigt zu haben. Sie ist wegen falscher Verdächtigung angeklagt – wird aber nicht verurteilt.

Von Lara Voelter Artikel anhören Shape

Was wirklich geschehen ist? Das ist nach wie vor ungeklärt. Auch eine Verhandlung vor dem Augsburger Amtsgericht konnte am Donnerstag kein Licht ins Dunkel bringen. Bei einer Zeugenvernehmung im Januar 2020 hatte eine damals 17-Jährige der Polizei erzählt, ein Bekannter habe sie im Jahr zuvor zweimal in ihrer Aichacher Wohnung vergewaltigt. Die Staatsanwaltschaft warf ihr nun vor, den Mann fälschlicherweise beschuldigt zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen