Landkreis Aichach-Friedberg: Lage, Geschichte, Sehenswürdigkeiten - alle Infos

Der Landkreis Aichach-Friedberg liegt in Bayern, im Regierungsbezirk Schwaben. Geschichte, Politik, Einwohner und Sehenswürdigkeiten - hier erhalten Sie einen Überblick.

Der Landkreis Aichach-Friedberg wird aufgrund des Hauses Wittelsbach, eines der ältesten Hochadelsgeschlechter in Deutschland, auch Wittelsbacher Land genannt. Die Wittelsbacher regierten Bayern 738 Jahre lang. Der Landkreis zeichnet sich durch einen bairischen und schwäbischen Mischdialekt aus. So wird zum Beispiel in der 2. Person Singular ein "sch" (Beispiel: "kannsch") häufig im alltäglichen Sprachgebrauch verwendet. Im Landkreis wird die historische Zugehörigkeit zu Altbayern gepflegt.

Zum Landkreis Aichach-Friedberg gehören 24 Städte, Gemeinden und Märkte mit mehr als 130.000 Einwohnern. Er hat eine Fläche von 780,23 Quadratkilometern.

Hier erhalten Sie alle Infos rund um Politik, Geografie, Geschichte und Bevölkerungsentwicklung.

Landkreis Aichach-Friedberg: Lage und Bevölkerungsentwicklung

Derzeit leben 135.024 Einwohner und Einwohnerinnen (Stand Dezember 2020) im Landkreis Aichach-Friedberg. Die Städte, Märkte und Gemeinden mit den höchsten Einwohnerzahlen sind Aichach, Friedberg, Mering und Kissing.

Der Landkreis grenzt an die Stadt Augsburg und folgende Landkreise:

Lesen Sie dazu auch

Donau-Ries

Neuburg-Schrobenhausen

Pfaffenhofen an der Ilm

Dachau

Fürstenfeldbruck

Landsberg am Lech

Landkreis Augsburg

Diese Städte, Märkte und Gemeinden befinden sich im Landkreis Aichach-Friedberg:

Städte

Aichach (21.488)

(21.488) Friedberg (29.916)

Märkte

Aindling (4565)

(4565) Inchenhofen (2640)

(2640) Kühbach (4297)

(4297) Mering (14.915)

(14.915) Pöttmes (6895)

Gemeinden:

Adelzhausen (1771)

(1771) Affing (5483)

(5483) Baar ( Schwaben ) (1219)

( ) (1219) Dasing (5815)

(5815) Eurasburg (1832)

(1832) Hollenbach (2431)

(2431) Kissing (11.581)

(11.581) Merching (3213)

(3213) Obergriesbach (1978)

(1978) Petersdorf (1698)

(1698) Rehling (2571)

Ried (3159)

Schiltberg (1985)

(1985) Schmiechen (1347)

(1347) Sielenbach (1780)

(1780) Steindorf (975)

(975) Todtenweis (1470)

Im Landkreis Aichach Friedberg sind die Gründstückspreise in den vergangenen Jahren enorm angestiegen. In unserer Grafik finden Sie die Bodenrichtwerte auf einen Blick. Wenn Sie auf eine Gemeinde, Stadt, oder einen Markt klicken, sehen Sie die genauen Preise.

Landkreis Aichach-Friedberg: Die Geschichte in Meilensteinen

Archäologischen Funden zufolge soll das Gebiet Aichach-Friedberg bereits seit mehr als 10.000 Jahren besiedelt werden.

Der Landkreis Aichach-Friedberg grenzt im Osten an die kreisfreie Stadt Augsburg an, deren Gründung auf das Jahr 15. v. Chr. datiert wird, als beim Eroberungsfeldzug nach Rätien zu Ehren von Kaiser Augustus ein Militärlager gegründet wurde. Das Lager trug später den Namen "Augusta Vindelicum". Die Region des heutigen Landkreises Aichach-Friedberg war für die landwirtschaftliche Versorgung der Umgebung zuständig - auch für Augsburg. Die erste urkundliche Erwähnung einer Gemeinde aus dem Landkreis stammt aus dem Jahr 782 und benennt "Adalhelmshusir", das heutige Adelzhausen.

Im Rahmen der Gebietsreform 1972 entstand der heutige Landkreis Aichach-Friedberg - seinen Namen erhielt er aber erst im Jahr 1973. Gebildet wurde der Landkreis durch eine Zusammenführung der vorherigen Landkreise Aichach und Friedberg und Einzelgemeinden aus benachbarten Landkreisen. Zuletzt wurde Baar dem Landkreis eingegliedert. Obwohl der Landkreis Aichach-Friedberg heute zum Regierungsbezirk Schwaben gehört wird der Landkreis laut der offiziellen Internetseite des Kreises als "altbayerischer Landkreis im Regierungsbezirk Schwaben" bezeichnet, da Teile von Friedberg und Aichach früher zu Altbayern gehörten.

Hier finden Sie wichtige historische Ereignisse zeitlich geordnet:

46 v. Chr.: Die wichtige Handelsstraße Via Claudia wird von Rom bis zur Donau gebaut.

bis zur gebaut. 15 v. Chr.: Ein Militärlager wird gegründet. Dieses Datum gilt als Gründungsjahr von Augsburg .

. 294 n. Chr.: Augusta Vindelicum wird Hauptstadt des Gebietes Raetia Secunda.

782 n. Chr.: Aldelzhausen wird erstmal urkundlich erwähnt

955 n. Chr.: In der Lechfeld-Schlacht konnte Otto der Große die Ungarn zurückschlagen. Das historische Ereignis wird im Pavillon 955 in Königsbrunn ausgestellt.

die zurückschlagen. Das historische Ereignis wird im Pavillon 955 in ausgestellt. 1124: Graf Otto V. von Scheyern verlegt seine Burg nach Wittelsbach bei Aichach . Er ist der älteste belegbare Vorfahre des Adelsgeschlechts der Wittelsbacher. Sie regieren die Region bis 1918.

V. von verlegt seine Burg nach Wittelsbach bei . Er ist der älteste belegbare Vorfahre des Adelsgeschlechts der Wittelsbacher. Sie regieren die Region bis 1918. 1264: Die Burg Friedberg wird erbaut.

wird erbaut. 1316: Augsburg erhält den Status der freien Reichsstadt.

erhält den Status der freien Reichsstadt. Eckdaten: Der Dreißigjährige Krieg 1 / 7 Zurück Vorwärts 23. Mai 1618: Der Prager Fenstersturz markiert den Beginn des Glaubenskriegs. Alle drei Männer, die aus dem Fenster geworfen werden, überleben. Die (damals) modernen dicken Mäntel, der durchnässte Boden im Burggraben und die schräg abfallende Burgmauer haben wohl geholfen, den Aufprall abzumildern. 1618 - 1632: Der Dreißigjährige Krieg besteht eigentlich aus drei einzelnen Auseinandersetzungen. Der erste ist der Böhmisch-Pfälzische Krieg. Die Böhmischen Stände lehnen sich gegen die österreichischen Habsburger auf und können unter anderem Friedrich V. von der Pfalz, Oberhaupt der Protestantischen Union, als Verbündeten gewinnen. 1623 - 1629: Der zweite Teilkrieg des Dreißigjährigen Kriegs beginnt 1623. Im Dänisch-Niedersächsischen Krieg geht es darum, Norddeutschland gegen den katholischen Kaiser zu sichern. Am Ende unterliegen die protestantischen Heere. Unter Führung von Wallenstein besetzen die Katholiken Norddeutschland. 6. März 1629: Kaiser Ferdinand II. erlässt das Restitutionsedikt, mit dem er die katholische Konfession im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation stärken will. Es beinhaltet unter anderem, dass von den Protestanten durchgeführte Säkularisierungen von Kirchengütern ungültig sind. 1630-1635: Am 6. Juli 1630 landen die Schweden im Deutschen Reich. Der Schwedische Krieg beginnt. Nachdem Dänemark sich zurückgezogen hat, sieht Schwedenkönig Gustav II. Adolf seine Chance gekommen. Er will seine Machtposition in Nordosteuropa ausbauen. Die Schweden erobern viele Städte und dringen immer weiter nach Süden vor. Kaiserliche Truppen leisten Widerstand. Die Schlacht bei Nördlingen wird zur Entscheidungsschlacht, bei der die Schweden eine verheerende Niederlage erleiden. 1635 -1648: 1635 tritt Frankreich auf der Seite der Protestanten dem Krieg bei. Ein Grund ist, dass das kaiserliche Lager den Trierer Kurfürsten - einen Verbündeten Frankreichs - gefangen nimmt. 13 Jahre dauern die Kämpfe auf dem deutschem Boden. Einen eindeutigen Sieger gibt es nie. 15. Mai bis 24. Oktober 1648: Endlich Frieden: In Münster und Osnabrück wird der Westfälische Frieden geschlossen. Wie der Augsburger Religionsfrieden fast 100 Jahre zuvor bestimmte, gilt nun wieder die Regel, dass der Herrscher eines Gebietes die Religion seiner Bürger bestimmt.

1805: Augsburg verliert die Reichsfreiheit und gehört fortan zu Bayern .

verliert die Reichsfreiheit und gehört fortan zu . 1939: Der Begriff "Landkreis" wird in Deutschland eingeführt.

eingeführt. 1972: Durch die Gebietsreform wird der neue Landkreis " Augsburg-Ost " gebildet.

" gebildet. 1973: " Augsburg-Ost " erhält den noch heute bestehenden Titel " Landkreis Aichach-Friedberg ".

" erhält den noch heute bestehenden Titel " ". 1994: Die Gemeinde Baar wird in den Landkreis Aichach-Friedberg eingegliedert.

Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele im Landkreis Aichach Friedberg

Im Wittelsberger Land gibt es einige historische Sehenswürdigkeiten. Hier sehen Sie den Überblick:

Museen:

Wallfahrtsmuseum St. Leonhard

Heimatmuseum

Heimatkundliches Museum Dasing

Museumslandschaft Aichach

Museum im Wittelsbacher Schloss

Kirchen und Kapellen:

Wallfahrtskirche St. Leonhard

Wallfahrtskirche Maria Birnbaum

Wallfahrtskirche Herrgottsruh

Herrgottsruh Wallfahrtskirche Maria Kappel

Wallfahrtskirche Maria im Elend

Maria im Elend Wallfahrtskirche St. Afra im Felde

im Felde Kirche St. Salvator

Burgkirche Oberwittelsbach

Burgstallkapelle

St. Afra von Augsburg gilt als frühchristliche Märtyrerin. Etliche Kirchen in der Region tragen noch ihren Namen. Obwohl es fast keine gesicherten Fakten zum Leben der Schutzpatronin gibt, wird geglaubt, dass sie im Rahmen der Christenverfolgungen im 4. Jahrhundert zum Tode verurteilt und in der Nähe von Friedberg hingerichtet wurde.

Schlösser:

Wittelsbacher Schloss Friedberg

Wasserschloss Unterwittelsbach

Schloss Blumenthal

Schloss Scherneck

Gut Mergenthau

Das Schloss Scherneck wurde erstmals in einem Dokument aus dem Jahr 992 erwähnt und ist bekannt durch die Schaezler-Dynastie. Das Schloss bietet eine gute Aussicht ins Lechfeld.

Sehenswürdigkeiten im Landkreis Aichach-Friedberg: Schloss Scherneck. Foto: Josef Abt

Diese Schlösser sind in Privatbesitz und können nur von außen besichtigt werden:

Schloss Affing

Schloss Schorn

Schloss Kübach

Neben den Kirchen und Schlössern gibt es auch viele weitere Ausflugsziele im Landkreis Aichach-Friedberg. Es gibt zum Beispiel drei Naturschutzgebiete:

Kissinger Heide

Lechauwald

Lechaue

Zu den Landschaftsschutzgebieten gehören unter anderem die Friedberger Lechleite und das Weilachtal. Insgesamt gibt es sieben Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Aichach-Friedberg.

22 Bilder Bildergalerie: So schön ist der Herbst im Wittelsbacher Land Foto: Werner Grabler

Seen und Flüsse im Landkreis Aichach-Friedberg

Der Lech liegt an der westlichen Grenze des Landkreises. Außerdem fließt die Paar mit dem Nebenfluss Sandrach durch den Landkreis Aichach-Friedberg. Der kleine Fluss Ecknach entspringt in Adelzhausen. Hier sehen Sie die zehn größten Badeseen im Landkreis im Überblick:

Aindlinger Baggersee

Auensee

Derchinger Baggersee

Baggersee Friedberger Baggersee

Mandichosee

Mandlachsee

Radersdorfer Baggersee

Baggersee Weitmannsee

Auf dem Friedberger Baggersee gibt es eine Wasserski- und Wakeboardanlage. Außerdem kann eine Tauchausrüstung ausgeliehen werden.

Politik im Landkreis Aichach-Friedberg

Landrat Klaus Metzger (CSU) ist seit Mai 2014 im Amt. Seit den Kreistagswahlen im März 2020 sind die Sitze in Aichach-Friedberg folgendermaßen verteilt:

CSU : 25 Sitze

: 25 Sitze Bündnis ´90/ Die Grünen : 9 Sitze

: 9 Sitze Freie Wähler : 7 Sitze

: 7 Sitze SPD : 7 Sitze

: 7 Sitze AfD : 5 Sitze

: 5 Sitze Unabhängige: 3 Sitze

ÖDP : 3 Sitze

: 3 Sitze FDP : 1 Sitz

Die Wahlbeteiligung im Landkreis Aichach-Friedberg lag 2020 mit 64 Prozent über dem bayerischen Durchschnitt von rund 59 Prozent. Die offizielle Seite des Landkreises hat eine Übersicht zu den Fraktionsvorsitzenden veröffentlicht:

Fraktionsvorsitzende:

CSU : Peter Tomaschko

: Bündnis ´90/ Die Grünen : Marion Brülls

: Freie Wähler : Erich Nagl

: SPD : Hans-Dieter Kandler

: AfD : Josef Settele

: Unabhängige: Mathias Stößlein

ÖDP : Berta Arzberger

Sprecher:

FDP : Karlheinz Faller

Landkreis Aichach-Friedberg: Eckdaten rund um Wirtschaft und Bildung

Laut dem Kompetenzprofil des Landkreises aus dem Jahr 2020 sind 47 allgemeinbildende Schulen in Aichach-Friedberg vorzufinden. Hier sehen Sie einige Eckdaten im Überblick:

Jährliche Kaufkraft (in Mio. EUR): 3.676

Arbeitslosenquote : 2,6 Prozent (2020), 3,1 Prozent (2021)

: 2,6 Prozent (2020), 3,1 Prozent (2021) Fachkräftepotential: 43.790

Gästeübernachtungen: 139.773

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es zwei wichtige Bundesstraßen (die B2 und die B300), die Bundesautobahn A8, einen Regionalflughafen und zwei überregionale Schienenverbindungen.

Im Jahr 2021 sind 1.286 landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Aichach Friedberg gemeldet. 46 Prozent davon werden laut dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg im Haupterwerb bewirtschaftet. Der Landkreis liegt damit über dem bayerischen Durchschnitt von 38 Prozent. 7,9 Prozent(insgesamt 101) werden als Ökobetriebe deklariert.

(AZ)