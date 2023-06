Augsburg/Sand

Containerdorf in Sand: Firma Durach unterliegt mit Klage

Plus In den Containern in Sand sind Saisonarbeitskräfte untergebracht. Die Gemeinde Todtenweis hat seit Jahren Bedenken. Nun hat das Verwaltungsgericht entschieden.

Von Johann Eibl

Die Firma Durach stellt in Sand im westlichen Bereich der Gemeinde Todtenweis Lebensmittel her, die in Konserven eingelagert werden. Für diese Arbeiten werden je nach Saison und Bedarf zusätzliche Arbeitskräfte eingesetzt, die in Containern untergebracht sind. Geschieht das an einer Stelle, wo aus rechtlicher Sicht nichts dagegenspricht? Bei dieser Frage gehen die Ansichten weit auseinander. Jetzt ist sie juristisch geklärt.

Die Gemeinde Todtenweis meldete wiederholt Einsprüche und Bedenken gegen das Containerdorf ab. Für Fragen des Baurechts ist in erster Linie das Landratsamt in Aichach zuständig. Von dort kam eine sogenannte Nutzungsunterlassung. Das bedeutete: Die bestehenden Container dürfen nicht länger in dieser Form genutzt werden. Dagegen wehrte sich das Unternehmen mit einer Klage, die am Donnerstag vor der fünften Kammer des Verwaltungsgerichts (VG) in Augsburg verhandelt wurde. Das Urteil fiel ebenso kurz wie eindeutig aus: Die Klage wird abgewiesen, der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.

