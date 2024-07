Stau auf A8 zwischen Augsburg und Friedberg nach Unfall

Nach einem Unfall auf der Autobahn A8 zwischen Adelzhausen und Odelzhausen wurden am Montagmorgen zwei Fahrspuren gesperrt. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr in Fahrtrichtung Augsburg, ein Motorradfahrer sei nach Polizeiangaben daran beteiligt gewesen. Dieser sei ansprechbar. Weitere Details zu dem Unfall sind noch nicht bekannt. Wegen der Unfallaufnahme und der damit verbundenen Sperrung kam es am Morgen zu einem Stau auf der Autobahn.

Stau auf A8 bei Augsburg wegen Baustelle

Wegen einer Baustelle zwischen der Autobahn-Ausfahrt Augsburg-West und Augsburg-Ost sowie eines defekten Lkw kommt es in Fahrtrichtung Stuttgart weiterhin zu Staus. (cup/lare)