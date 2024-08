Der heilige Laurentius war Gesprächsstoff beim Pfarrfest

Mit einem feierlichen Gottesdienst und einem unterhaltsamen Fest im Pfarrgarten feierte die Pfarrei St. Laurentius und Elisabeth in Aulzhausen (Gemeinde Affing) das Patrozinium. Brigitte Grabler hatte mit viel Geschick den Innenraum der sehenswerten barocken Pfarrkirche für diesen Festtag geschmückt. Pfarrer Thomas Payappan stellte in seiner Predigt das Leben des heiligen Laurentius in den Vordergrund.

Viele Helferinnen und Helfer hatten mit Maria Fischer als Pfarrgemeinderatsvorsitzender und Lorenz Grabler als Vorsitzendem der Kirchenverwaltung das Pfarrfest vorbereitet. Im Pfarrgarten war für die vielen Besucher des Pfarrfestes vorgesorgt. Für das Mittagessen waren viele Hände, auch für die Vorbereitung nötig, wobei der Schatten des großen Lindenbaumes zur Mittagszeit wie eine Oase bei den hochsommerlichen Temperaturen wirkte.

Viel Gesprächsstoff war um den „Laurenzitag“ angesagt. So gilt der Laurentiustag als Los- und Wettertag. Laurentius ist der erste „Herbstbruder“, so wird er genannt, der den Anbau der herbstlichen Feldfrüchte einleitet. Eine weitere Bauernregel besagt: „Auf Laurenzi ist es Brauch, hört das Holz zum Wachsen auf.“ Auch „Laurenzitränen“ gibt es: So werden die Sternschnuppen in den Nächten um den 10. August genannt. Das Laurentiuskräutlein, die Goldrute, gilt bei verschiedenen Krankheiten als Heilmittel. Wehmütige Gesichter gab es, wenn es um den Namen des Kirchenpatrons ging. Seit vier Jahrzehnten wird in der Pfarrei Aulzhausen kein Lorenz, kein Laurentius, keine Laurencia oder eine Lorena getauft.