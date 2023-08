Aulzhausen

vor 32 Min.

Familie aus dem Irak erweckt alte Dorfschule aus dem Dornröschenschlaf

Zwei Jahre dauerte die komplette Renovierung der „alten Dorfschule“, die Vater und Sohn Raafat in Eigenleistung übernahmen. Das Schulgebäude wurde wiederzu einem ansehnlichen Bild im Aulzhausener Ortsbild.

Plus Die alte Dorfschule von Aulzhausen ist 300 Jahre alt. Über Jahrzehnte steht sie ungenutzt leer. Das ändert sich, als Familie Rafaat sie kauft.

Von Lorenz Drexl Artikel anhören Shape

Wie aus einem Dornröschenschlaf erwacht, präsentiert sich seit Kurzem die ehemalige Dorfschule in Aulzhausen (Gemeinde Affing). Nach der Auflösung des Schulverbandes mit der Gemeinde Mühlhausen im Jahre 1955 war das Gebäude verwaist. Das änderte sich, als Familie Rafaat, die aus dem Irak stammt, vor zwei Jahren die 300 Jahre alte Dorfschule kaufte.

Die Rafaats sind eine christliche Familie aus dem Irak. Vater und Sohn Rafaat haben in zweijähriger Arbeit die alte Schule in Eigenleistung renoviert. Jetzt ist es wieder ein sehenswerter Blickfang im Dorfbild. Die Familie lebt nun in einem Gebäude mit wechselvoller Geschichte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen