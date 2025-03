In Aulzhausen wird das Fest Maria Verkündigung gefeiert

Der Erzengel Gabriel brachte die Botschaft zu Maria und kündigt die Geburt Jesu an. In einem Deckenfresko im Langhaus der Pfarrkirche St. Laurentius und Elisabeth in Aulzhausen (Gemeinde Affing) stellt Christoph Thomas Scheffler das biblische Geschehen dar. Eingerahmt wurde das Bildnis von den Gebrüder Finsterwalder aus Wessobrunn mit sehenswerten Stuckaturarbeiten. Die katholische Kirche feiert seit 1969 am 25. März das Hochfest Maria Verkündigung.

